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Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Южной Корее вертолетов Chinook на $1,5 млрд

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Южной Корее вертолетов Chinook на $1,5 млрд

Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, заявило, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка $1,5 млрд.

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