Рецепт овощного супа-пюре

Агата делится рецептом своего любимого овощного супа. 123RF/legion-media.ruЧто может быть лучше легкого и яркого овощного супа-пюре? В зависимости от овощей, которые вы в него добавите, он может стать красным, зеленым или ярко-желтым, как солнышко.