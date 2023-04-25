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Рецепт овощного супа-пюре

Рецепт овощного супа-пюре

Агата делится рецептом своего любимого овощного супа. 123RF/legion-media.ruЧто может быть лучше легкого и яркого овощного супа-пюре? В зависимости от овощей, которые вы в него добавите, он может стать красным, зеленым или ярко-желтым, как солнышко.

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