Один человек пострадал в ДТП на улице Мельникова

Один человек пострадал в ДТП на улице МельниковаПо предварительной информации Госавтоинспекции в 21 час 30 минут в районе дома № 40 по улице Мельникова, 20-летняя девушка-водитель автомобиля Mercedes сбила 50-летнего мужчину.
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