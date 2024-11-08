Расчеты гаубицы Д-30 уничтожили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

Расчет 122- миллиметровой гаубицы Д-30 отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении спецоалиной военной операции (СВО).
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