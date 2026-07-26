Про "воздушное перемирие"

В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ про возможность "воздушного перемирия".Согласно заявлению Песков, РФ будет рассматривать любые поступившие предложения исключительно с точки зрения их соответствия интересам РФ.
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