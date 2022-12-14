Энди Маррей: «Этот сезон получился довольно средним. У меня большие планы не следующий год»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей оценил прошедший сезон. «Когда ты был на вершине и на первой строчке, это всегда становится отправной точкой для оценки своего состояния.
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