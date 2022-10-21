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Быстров о новом формате Кубка России: «Фигня полная, продуманности никакой. Плюс в том, что больше матчей»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров недоволен форматом Фонбет Кубка России. «Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой.

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