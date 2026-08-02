Ни дня без ударов: российские «Герани» атаковали порты Одессы и Николаева Украинские порты снова под ударом российских ракет и дронов-камикадзе, .
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Ни дня без ударов: российские «Герани» атаковали порты Одессы и Николаева Украинские порты снова под ударом российских ракет и дронов-камикадзе, .
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