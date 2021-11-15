Ксения Алфёрова выступила против законопроектов о введении QR-кодов

Светлана Татаринцева

Клиническая дура, остро нуждающаяся вместе с муженьком в экскурсии в ковидные отделения, а потом на кладбища, где ежедневно хоронят полк (1200 человек)! И пусть этим задыхающимся умирающим и умершим людям сообщают свою точку зрения! Любой врач, потерявший очередного пациента, ушедшего только из-за того, что послушал подобных "доброхотов" и не привился, уже готов просто убивать таких придурков! Если есть вселенская справедливость, все антиваксеры должны подохнуть именно от ковида!!!