Актриса Ксения Алфёрова выступила с радикальной критикой законопроекта о введении пропускной системы в виде QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на междугороднем и международном общественном транспорте.
Ксения Алфёрова выступила против законопроектов о введении QR-кодов
Комментарии
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Светлана Татаринцева
Клиническая дура, остро нуждающаяся вместе с муженьком в экскурсии в ковидные отделения, а потом на кладбища, где ежедневно хоронят полк (1200 человек)! И пусть этим задыхающимся умирающим и умершим людям сообщают свою точку зрения! Любой врач, потерявший очередного пациента, ушедшего только из-за того, что послушал подобных "доброхотов" и не привился, уже готов просто убивать таких придурков! Если есть вселенская справедливость, все антиваксеры должны подохнуть именно от ковида!!!
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