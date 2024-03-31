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Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 105 беспилотников ВСУ

Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 105 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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