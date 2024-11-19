РКН: в перечень внесли свыше 14 тыс страниц с аудиторией более 10 тыс в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) зарегистрировала в перечне каналов с аудиторией более 10 тысяч человек свыше 14 тысяч страниц в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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