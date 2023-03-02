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В Брянске бывшего директора филармонии Основину осудят за взятки на 2,2 млн рублей

В Брянске бывшего директора филармонии Основину осудят за взятки на 2,2 млн рублей

Директор с июля 2017 года по июль 2021-го через бухгалтера, выступавшего в качестве посредника, получала деньги от подчиненных за счет выплаченных им премий, а также от контрагентов учреждения за заключение с ними договоров на выполнение работ и с .

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