На Украине заявили о предотвращении государственного переворота

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении государственного переворота. Как передает корреспондент РИА «Новый День», СБУ сообщает о задержании членов некой общественной организации, которые планировали объявить «устранение от власти» действующего руководства и захватить здание Верховной Рады.