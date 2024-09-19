В Дубае вновь перенесли запуск воздушного такси

В Дубае запустят воздушные такси в началу 2026 года. Об этом сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на директора департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая Халеда Аль Авади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии