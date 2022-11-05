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«Рома» хочет подписать Ауара. Трансфер могут оформить за 2-3 млн евро уже в зимой

«Рома» заинтересована в трансфере хавбека «Лиона» Уссема Ауара. Римляне достигли принципиального соглашения с окружением игрока, и он может приехать в июне бесплатно.

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