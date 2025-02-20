Tether сталкивается с последствиями после одобрения ЕС других компаний

Европейский союз официально одобрил десять поставщиков стейблкоинов в соответствии с правилами Markets in Crypto-Assets (MiCA), но заметное отсутствие Tether, крупного игрока в секторе стейблкоинов, вызвало серьезные опасения.
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