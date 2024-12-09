ФСБ опубликовала факты о казнях жителей СССР гитлеровцами и их пособниками

Перед годовщиной памяти жертвам геноцида ФСБ опубликовала новые факты, подтверждающие применение зверств и издевательств по отношению к мирному народу СССР со стороны гитлеровцев и их пособников во времена ВОВ.
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