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ФСБ опубликовала факты о казнях жителей СССР гитлеровцами и их пособниками

ФСБ опубликовала факты о казнях жителей СССР гитлеровцами и их пособниками

Перед годовщиной памяти жертвам геноцида ФСБ опубликовала новые факты, подтверждающие применение зверств и издевательств по отношению к мирному народу СССР со стороны гитлеровцев и их пособников во времена ВОВ.

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Комментарии
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holms sherlok
везде публиковать, особенно на западе. тыкать мордой в их злодеяния постоянно....
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