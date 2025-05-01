[ Россия является нацией победителей, по этой причине никто не может диктовать ей какие-то условия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир путин, его […] The post Президент Путин назвал Россию нацией победителей first appeared on LentaMsk.
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