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LentaMsk.RU

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Президент Путин назвал Россию нацией победителей

Президент Путин назвал Россию нацией победителей

[ Россия является нацией победителей, по этой причине никто не может диктовать ей какие-то условия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир путин, его […] The post Президент Путин назвал Россию нацией победителей first appeared on LentaMsk.

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