DM: Дженнифер Лопес с сумкой почти за 40 млн рублей решилась на прогулку

Артистка и певица Дженнифер Лопес была замечена папарацци в Нью-Йорке с уникальной роскошной сумкой от Birkin в модели Himalaya из крокодиловой кожи, стоимость которой оценивается в десятки миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии