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Аргументы и Факты

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Победительница конкурса красоты пропала без вести после наводнения в Непале

Победительница конкурса красоты пропала без вести после наводнения в Непале

Семья из четырех человек из британского графства Суррей, включая бывшую победительницу конкурса «Миссис Индия Великобритания» Сурабхи Саху, пропала без вести после разрушительного наводнения в Непале.

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