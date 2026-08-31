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Царьград

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США нанесли удары по острову Ларак, Иран ответил ракетами

США нанесли удары по острову Ларак, Иран ответил ракетами

США нанесли удары по иранскому острову Ларак, утверждая, что предотвращают минирование Ормузского пролива.

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