19 января в Архангельской области будет слякоть

В четверг в регионе — облачно с прояснениями.Как сообщает Северное УГМС, местами пройдут небольшие, а где-то умеренные осадки (снег, мокрый снег, днем местами с дождем).
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