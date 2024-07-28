«Мы вежливые люди»: Лавров объяснил свой наряд на переговорах в Малайзии

Политика как она есть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что согласился с предложением главы МИД Малайзии Мохамада Хасана провести переговоры в национальных малазийских рубашках батик, потому что «мы вежливые люди», трансляция брифинга велась на YouTube-канале российского министерства.