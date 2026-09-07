Northern Ireland Open 2026 cнукер. Результаты, турнирная таблица

﻿ Даты проведения: 18 — 25 октября 2026 Название турнира: Northern Ireland Open (Открытый чемпионат Северной Ирландии) Тип турнира: Рейтинговый Арена: Waterfront Hall Место проведения (населенный пункт, город, страна): Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания Победитель этого турнира: — Победитель предыдущего турнира: У Ицзэ Снукер Northern Ireland Open 2026Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Турнирная таблица Northern Ireland Open 2026: Открытый чемпионат Северной Ирландии 2026 — турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фрейма (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Призовой фонд Northern Ireland Open 2026: Призовые турнира Northern Ireland Open Общий призовой фонд 550 000 фунтов стерлингов Победитель — £100 000Финалист — £45 000 Полуфиналисты — £21 000 Четвертьфиналисты — £13 200 Участники 1/8 финала — £9 000 Участники 1/16 финала — £5 400 Участники 2 раунда (1/32 финала) — £3 600 Участники 2 квалификационного раунда — £1 000 Наивысший турнирный брейк — £5 000 Сенчури брейки Northern Ireland Open 2026: Cотенные серии турнира Northern Ireland Open Расписание матчей, результаты и статистика Northern Ireland Open 2026 Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 25.