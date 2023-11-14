Владимир Солодов: "Камчатка находится в центре внимания благодаря решениям Президента"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках Международной выставки-форума "Россия" рассказал о достижениях региона, которыми гордится Камчатский край, подчеркнув, что многие из проектов были реализованы благодаря решениям Президента России Владимира Путина, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.
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