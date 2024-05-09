Bloomberg сообщает о возвращении бизнесменами активов в Россию

Bloomberg: состоятельные россияне начали возвращать активы из-за рубежа в Россию На фоне санкций некоторые богатейшие предприниматели ищут способы сохранить свои активы на Западе, другие перемещают их в дружественные страны, а третьи, которых большинство, возвращают в РоссиюФото: Warren Little / Getty Images Богатые россияне на фоне санкций и других ограничений из-за военных действий на Украине, столкнулись с проблемой управления семейными активами за рубежом и передачей их по наследству, пишет Bloomberg.