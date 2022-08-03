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Украинский доброволец Сергей Гнездилов: войска Украины несут большие потери в поселке Пески

Большие потери в поселке Пески несут ВСУ, заявил украинский доброволец Сергей Гнездилов. По словам Гнездилова, киевские военные теряют Пески и несут серьезные потери.

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