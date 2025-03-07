"Могильная бесовщина": Архиепископ Савва прямо разъяснил новую выходку Киева. Более ни слова

С Украины приходят всё более мрачные новости. Накануне стало известно о том, что украинский Минкульт намерен… оценивать останки святых в пещерах Киево-Печерской Лавры на предмет их "исторической ценности".
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