«Венера-Д» выходит на новый этап: эскизный проект российской миссии завершат в 2028 году

За два года специалисты должны определить облик аппарата, состав научной аппаратуры и подтвердить возможность его запуска на нужную траекторию Эскизное проектирование российской миссии «Венера-Д» продлится с 2026 по 2028 годы.
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