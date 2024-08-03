Олимпиада-2024. Пляжный волейбол (жен). 1/8 финала. Сальгадо и Сейшас сыграют с дель Солар и Клэнси, Мендоса и Матвеева против Стам и Схон, другие матчи

Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины 1/8 финала 4 августа Сюэ Чэнь / Ся Синьи (Китай) – Зой Верже-Депре / Эсме Бебнер (Швейцария) – 10:00 Каролина Сальгадо / Барбара Сейшас (Бразилия) – Мариафе Артачо дель Солар / Талика Клэнси (Австралия) – 18:00 Лилиана Фернандес / Паула Гутьеррес (Испания) – Таня Хюберли / Нина Бруннер (Швейцария) – 19:00 Сара Хьюз / Келли Чен (США) – Валентина Готтарди / Марта Менегатти (Италия) – 23:00 5 августа Свенья Мюллер / Кинья Тиллман (Германия) – Тина Граудиня / Анастасия Самойлова (Латвия) – 10:00 Даниэла Альварес Мендоса / Таня Морено Матвеева (Испания) – Катя Стам / Раиса Схон (Нидерланды) – 14:00 Мелисса Умана-Пареде / Брэнди Уилкерсон (Канада) – Кристен Нусс / Тэрин Клот (США) – 19:00 Ана Патрисия Рамос / Эдуарда Сантос Лисбоа (Бразилия) – Акико Хасэгава / Мики Исии (Япония) – 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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