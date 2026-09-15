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Царьград

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В огне не горит: Китай показал видео с первых испытаний робота-пожарного

В огне не горит: Китай показал видео с первых испытаний робота-пожарного

Машина выдерживает 500°C и работает в зоне бедствия там, где людям грозит смертельная опасность.Китайские специалисты впервые опробовали в деле робота-пожарного, созданного на базе четвероногой платформы.

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