НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Жезус разбил нос де Полю. Аргентинец держал форварда, бразилец отмахнулся и попал в лицо сопернику

Жезус разбил нос де Полю. Аргентинец держал форварда, бразилец отмахнулся и попал в лицо сопернику

Полузащитник гостей хватал нападающего сзади, мешая форварду развивать атаку. Игрок «Арсенала» отмахнулся от соперника и фактически нанес достаточно акцентированный удар рукой в лицо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх