Сбитый F-15 в Йемене

Опознан один из 3 F-15 ВВС Саудовской Аравии сбитых хуситами в Йемене. По нему уже есть видео объективного контроля поражения и фиксация обломков на земле.
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