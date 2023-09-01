Changan запустил в России продажи седана Lamore за 2,8 млн рублей

Компания Changan запустила в России продажи седанов Lamore по цене от 2,8 млн рублей. Новинка стала 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило "Газете.
Компания Changan запустила в России продажи седанов Lamore по цене от 2,8 млн рублей. Новинка стала 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило "Газете.
Свежие комментарии