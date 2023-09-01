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Changan запустил в России продажи седана Lamore за 2,8 млн рублей

Changan запустил в России продажи седана Lamore за 2,8 млн рублей

Компания Changan запустила в России продажи седанов Lamore по цене от 2,8 млн рублей. Новинка стала 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило "Газете.

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