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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Гонщики «Ф-1» могут быть расслаблены, а через полчаса рисковать жизнью в болиде. Нам в футболе есть чему поучиться»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью сравнил вызовы в футболе и «Формуле-1». «Знаете, и там, и здесь присутствует огромное давление.

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