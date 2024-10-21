📹❗️Первая боевая потеря разведывательно-ударного БПЛА "Иноходец-РУ" над Курской областью Сообщается, что дрон был перехвачен войсковым ЗРК "Стрела-10М2/3" противника с задействованием ЗУР 9М37М.
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📹❗️Первая боевая потеря разведывательно-ударного БПЛА "Иноходец-РУ" над Курской областью Сообщается, что дрон был перехвачен войсковым ЗРК "Стрела-10М2/3" противника с задействованием ЗУР 9М37М.