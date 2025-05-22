Последний патрон. Или свиная туша юзом по инерции

﻿﻿Согласен, согласен! Этот фильм представляет собой типичный вестерн-блокбастер с надуманным сюжетом, но сверхчеловеческие способности главного героя, захватывающие сцены и счастливый финал привлекают зрителей Обычно последний патрон приберегают для себя, для экстремальных ситуаций, когда уже нет никаких шансов достойно выйти из тупика, и остается только осознанно принять правильное решение, но.