Последний патрон. Или свиная туша юзом по инерции

Согласен, согласен! Этот фильм представляет собой типичный вестерн-блокбастер с надуманным сюжетом, но сверхчеловеческие способности главного героя, захватывающие сцены и счастливый финал привлекают зрителей Обычно последний патрон приберегают для себя, для экстремальных ситуаций, когда уже нет никаких шансов достойно выйти из тупика, и остается только осознанно принять правильное решение, но.
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