Россия объединяется с Китаем для развития Северного морского пути

России нужна поддержка Китая в развитии ее Северного морского пути. В 2022 году Путин поручил Росатому курировать развитие СМП, и управлять ледокольным флотом, ответственным за навигацию по этому маршруту.
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