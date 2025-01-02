Цены на тревожные чемоданчики: выживут только богатые Евгения КомароваОценки, сколько стоит тревожный чемоданчик, проведенные журналистами на фоне недавних телепередач, показали, что выживут только богатые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Секретная разработка баллистической ракеты «Осина», русская ракета перевернет весь мир
- Так не прилетало с начала СВО, из бункера в Василькове несколько часов «выгребают тела»: Карта специальной военной операции на Украине на 1 января 2025 года и анализ событий в мире
- «Искандеры» ударили по военным базам в Днепре и в Николаевской области, на месте столбы черного дыма и машины скорой помощи
Свежие комментарии