Добрый Мир
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Добрый Мир

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Во Львове негодуют: «Российский сериал бьет рекорды на Украине. Смотрят даже военные» 

Во Львове негодуют: «Российский сериал бьет рекорды на Украине. Смотрят даже военные» 

В России набрал популярность свежий сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но что удивительно, фильм стал популярным и на Украине, что вызвало негодование местных СМИ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Хохлы должны понять раз и на всегда, что жизнь будет хороша только в составе России! Скиньте бандеровщину и дышите полной грудью!😎🤠😀👈👍
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19 час.

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