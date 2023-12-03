Кличко поддержал Залужного и раскритиковал Зеленского: "Заплатит за свои неудачи"

Мэр Киева в очередной раз выступил с открытой критикой украинского президента. Более того, он выразил поддержку главкому ВСУВиталий Кличко рассказал, почему Зеленский потерял свою популярность среди украинцев.
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