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Кличко поддержал Залужного и раскритиковал Зеленского: "Заплатит за свои неудачи"

Кличко поддержал Залужного и раскритиковал Зеленского: "Заплатит за свои неудачи"

Мэр Киева в очередной раз выступил с открытой критикой украинского президента. Более того, он выразил поддержку главкому ВСУВиталий Кличко рассказал, почему Зеленский потерял свою популярность среди украинцев.

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