Чалов заявил, что его целью остается отъезд в Европу

Федор Чалов признался, что по-прежнему хочет перебраться в один из европейских клубов. Форвард сборной России и ЦСКА Федор Чалов заявил, что хотел бы перейти в один из европейских клубов и ставит перед собой именно такую цель, при этом футболист не ответил, удастся ли реализовать этот замысел уже в летнее трансферное окно.
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