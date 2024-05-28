Чалов заявил, что его целью остается отъезд в Европу

Федор Чалов признался, что по-прежнему хочет перебраться в один из европейских клубов. Форвард сборной России и ЦСКА Федор Чалов заявил, что хотел бы перейти в один из европейских клубов и ставит перед собой именно такую цель, при этом футболист не ответил, удастся ли реализовать этот замысел уже в летнее трансферное окно.