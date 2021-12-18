Посол России Антонов призвал США простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений

Соединенные Штаты должны простимулировать Киев к выполнению минских договоренностей и послать сигнал Украине о недопустимости ревизии соглашений по Донбассу, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналистам Newsweek.
Соединенные Штаты должны простимулировать Киев к выполнению минских договоренностей и послать сигнал Украине о недопустимости ревизии соглашений по Донбассу, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналистам Newsweek.
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