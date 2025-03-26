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Царьград

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Украина объявила охоту: Под угрозой — русские журналисты. Захарова сказала как есть

Украина объявила охоту: Под угрозой — русские журналисты. Захарова сказала как есть

Захарова: Киев, убивая журналистов, ведёт работу по зачистке информпространства24 марта ВСУ ударили ракетами HIMARS по гражданской машине в луганском посёлке Михайловка.

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