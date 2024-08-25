Политика как она есть

Представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрий Шашков заявил, что Украина, армия которой атаковала Курскую область, ещё в 2016 году в школьных учебниках обозначала данный регион и ряд русских земель как свои.