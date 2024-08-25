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Политика как она есть

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ХГПУ: в учебнике 2016 года Украина указывала Курскую область как свой регион

ХГПУ: в учебнике 2016 года Украина указывала Курскую область как свой регион

Представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрий Шашков заявил, что Украина, армия которой атаковала Курскую область, ещё в 2016 году в школьных учебниках обозначала данный регион и ряд русских земель как свои.

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