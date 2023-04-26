Журнал «Профиль»

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Российские военные уничтожили на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов

Подразделения группировки Вооружённых сил России "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, три быстроходные лодки и боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению, которые использовали украинские военные.

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