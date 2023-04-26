Российские военные уничтожили на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов

Подразделения группировки Вооружённых сил России "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, три быстроходные лодки и боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению, которые использовали украинские военные.
Подразделения группировки Вооружённых сил России "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили группу украинских диверсантов, три быстроходные лодки и боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению, которые использовали украинские военные.
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