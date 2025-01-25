Рябков: у России на Ближнем Востоке заметны дополнительные возможности

В настоящее время у России на Ближнем Востоке открываются дополнительные возможности. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения американских СМИ о потере позиций Москвы в регионе.
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