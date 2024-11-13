В Антарктиде ученые из Германии нашли уникальный янтарь возрастом 90 миллионов лет

Группа исследователей из Бременского университета вместе с британскими коллегами совершила необычное открытие: в Антарктиде обнаружены образцы древнего янтаря, возраст которых оценивается в 90 миллионов лет.
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