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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манучар Маркоишвили возглавит «Галатасарай»

Манучар Маркоишвили станет новым главным тренером «Галатасарая», сообщают источники Eurohoops. Турецкий клуб договорился о сотрудничестве с 39-летним грузинским специалистом, который выступал за команду в качестве игрока в сезоне-2013/14.

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