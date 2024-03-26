Началось. Россия разносит газовую инфраструктуру Украины

Калибровки врага начинают приобретать совершенно иной характер. В ходе последних ударов практически полностью обесточенным оказался Харьков, значительные проблемы возникли на ДнепроГЭС, вчера "Шахеды" прилетали по Одессе.
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